США признали уроженцев Курил японцами

В США родившихся на Южных Курилах россиян признали уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрыша грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента. «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, оплачивают налоги в Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России», – следует из документа.

Hokkaido Shimbun пишет, что требование для родившихся на Южных Курилах указывать родиной Японию появилось в 2018 году. Резиденты США, в том числе обладатели грин-карт, обязаны платить налоги со всех доходов, независимо от того, в какой стране они получены. Однако двойного налога нет: налог, уплаченный в другой стране зачитывается в счет суммы налога, причитающегося в США.

Напомним, в конце сентября японский премьер Йосихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран. Суга заявил о намерении решить территориальную проблему, не оставляя ее будущим поколениям, и желании «в полной мере развивать японо-российские отношения».

«Мы намерены и дальше шаг за шагом двигаться к решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора, что является основным курсом нашей страны», – подчеркнул Суга.

Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, так как мирный договор между странами так и не был подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Путин и предшественник Суги на посту премьера Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.12.20

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