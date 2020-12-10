Лукашенко решил закрыть выезд из Белоруссии из-за Covid-19

Власти Белоруссии с 20 декабря закроют для граждан выезд из страны через наземные пункты пропуска через границу из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении Совета министров республики. Покинуть Белоруссию можно будет только по воздуху.

Согласно документу, через 10 дней выезд будет закрыт через автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах. Ограничение также коснется иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Под запрет также не попадают лица с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водители международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады и командировочные.

Пересечение границы через наземный пункт может быть разрешено только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии. Так, в числе прочих, покинуть страну смогут граждане, нуждающиеся в получении медпомощи при предъявлении подтверждающих документов, а также лица, выезжающие из республики по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги).

Добавим, что с 20 декабря иностранцы старше шести лет при въезде в Белоруссию должны иметь при себе справку на бумаге или в электронном виде об отрицательном тесте на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до планируемого пересечения границы. Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Также прибывающие в страну «обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции», говорится в постановлении.

Напомним, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко выступал против закрытия границ. «Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо это делать, потому что это пустое», – заявлял он. Однако спустя девять месяцев власти республики изменили свое мнение по поводу этой меры и ввели ограничение на выезд из страны.

По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано более 152,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране скончались 1230 человек, вылечились 129,9 тыс. пациентов. Отметим, что белорусские власти не стали вводить строгие карантинные меры, чтобы не погубить экономику. «А что жрать будем?» – говорил Лукашенко.

На прошлой неделе белорусский президент назвал ситуацию с коронавирусом в стране непростой, но контролируемой.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 09.12.20

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