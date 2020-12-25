российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 декабря 2020, 16:13 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Египте взорвался газопровод

В Египте произошел взрыв на газопроводе. Причина ЧП устанавливается. По одной из версий, это может быть теракт. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, взрыв произошел на Синайском полуострове в городе Эль-Ариш. Губернатор Северного Синая Мохаммед Шуша заявил, что авария не повлияла на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны региона.

Правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего. По словам очевидцев, перед тем, как прогремел взрыв, у газопровода видели несколько человек, которые затем скрылись.

Подобный инцидент произошел около месяца назад в Северном Синае. Тогда ответственность за взрыв взяла на себя одна из террористических группировок.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 25.12.20

ВКС России получили первый серийный Су-57. / В Белграде завершился монтаж гигантского памятника Стефану Немане. / Белград потребовал от Приштины наказать виновных в погромах в Косовской Витине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Египет

Прокуратура Дании обвинила гражданина России в шпионаже

В Египте мальчик из Украины лишился руки при нападении акулы

Ученые обнаружили ошибку строителей египетской пирамиды

Древние египтяне мумифицировали миллионы птиц

Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Россия готовит возобновление рейсов в семь стран

Египетские археологи раскрыли тайну «кричащей» мумии

Египетские военные оценили возможности российских ЗРК С-500

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Египет,