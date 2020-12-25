В Египте взорвался газопровод

В Египте произошел взрыв на газопроводе. Причина ЧП устанавливается. По одной из версий, это может быть теракт. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, взрыв произошел на Синайском полуострове в городе Эль-Ариш. Губернатор Северного Синая Мохаммед Шуша заявил, что авария не повлияла на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны региона.

Правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего. По словам очевидцев, перед тем, как прогремел взрыв, у газопровода видели несколько человек, которые затем скрылись.

Подобный инцидент произошел около месяца назад в Северном Синае. Тогда ответственность за взрыв взяла на себя одна из террористических группировок.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 25.12.20

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