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Вторник, 29 декабря 2020, 12:00 мск

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В Германии задержали 23 поезда из-за тоскующего лебедя

В Германии лебедь не хотел уходить с железнодорожных путей из-за гибели своего спутника. В результате были задержаны более 20 поездов.

Как сообщил в местной полиции, инцидент произошел на железной дороге, соединяющей Кассель и Геттинген. Две птицы оказались в районе высокоскоростной железной дороги, одно животное погибло, а второй лебедь оплакивал потерю и не хотел уходить с путей.

Прибывшие на место спасатели пытались выманить птицу, но безуспешно. Тогда лебедя забрали с помощью специального оборудования и затем отпустили на реке Фульда.

«Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут», – отмечается в заявлении правоохранителей.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 29.12.20

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Метки / Германия

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