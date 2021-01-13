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Среда, 13 января 2021, 17:34 мск

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В Канаде полицейские оштрафовали супругов за выгул мужчины на поводке

https://www.novinky.cz/

В Канаде пара поплатилась за прогулку во время комендантского часа, когда супруг изображал домашнее животное на поводке, сообщает BBC. Чита вышла на улицу во время запрета в связи с коронавирусной инфекцией в провинции провинции Квебек. Полиция Шербрука задержала женщину, которая держала мужа на поводке.

Она заявила офицерам что» выгуливает собаку». Полицейсккие не поверили показаниям дамы. В итоге нарушителей оштрафовали.

В целях ограничения распространение коронавирусной инфекции нового типа, Квебек ввела комендантский час с 20:00 до 05:00 в субботу. Однако выгуливать собаку рядом с местом жительства разрешается. Пара была замечена около 9 вечера в субботу, вскоре после того, как комендантский час вступил в силу.

Штраф для каждого превысил 1500 канадских долларов (более выше 26 тысяч рублей), передает Novinky.cz.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 13.01.21

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