российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 января 2021, 13:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Крематории Нюрнберга не справляются с числом умерших от Covid-19

В Нюрнберге установили рефрижераторы для хранения трупов умерших людей на фоне высокой смертности от Covid-19. По словам главы администрации городского кладбища за день удается кремировать до 50 тел, а текущая потребность вдвое выше.

На гробах умерших от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений размещают специальные наклейки с надписью: «Заразно». Сотрудникам кладбища предписано дезинфицировать гробы перед перемещением их в рефрижераторы, передает Ruptly.

За минувшие сутки в Германии умерло 1244 человека. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Институт Коха. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, 44096 из них скончались

Нюрнберг, Иван Гридин

Нюрнберг. Другие новости 14.01.21

Премьер-министр Сербии завершила свою вакцинацию против коронавируса. / Мэр Белграда: Ограничения и дисциплина приносят результаты в борьбе с коронавирусом. / В Китае впервые за восемь месяцев скончался больной коронавирусом пациент. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Немецкие «зеленые» потребовали закрытия фонда для достройки «Северного потока – 2»

Однопартийцы Меркель подыскали ей замену на посту канцлера

В Германии создают фонд для поддержки «Северного потока – 2»

В Германии задержали 23 поезда из-за тоскующего лебедя

Минобороны посоветовало не вести диалог с Россией с позиции силы

В Дании назвали сроки начала работ судов по прокладке «Северного потока – 2»

«Как жаль, что Вы наконец-то уходите»: постпред ФРГ покинул Совет безопасности ООН

Германия установила национальный антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Германия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,