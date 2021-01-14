Крематории Нюрнберга не справляются с числом умерших от Covid-19

В Нюрнберге установили рефрижераторы для хранения трупов умерших людей на фоне высокой смертности от Covid-19. По словам главы администрации городского кладбища за день удается кремировать до 50 тел, а текущая потребность вдвое выше.

На гробах умерших от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений размещают специальные наклейки с надписью: «Заразно». Сотрудникам кладбища предписано дезинфицировать гробы перед перемещением их в рефрижераторы, передает Ruptly.

За минувшие сутки в Германии умерло 1244 человека. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Институт Коха. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, 44096 из них скончались

Нюрнберг, Иван Гридин

Нюрнберг. Другие новости 14.01.21

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