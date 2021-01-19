Власти Германии задумались о введении обязательного ношения респираторов

Власти Германии готовы ввести обязательное ношение профессиональных респираторных масок класса FFP2. По данным Bild, с 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте на территории Баварии.

Издание отмечает, что соответствующее решение в масштабах страны может быть принято во вторник, 19 января. Помимо этого канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса. Так, например, возможно введение комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод работников предприятий на удаленку, если это возможно ввиду профессии.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все магазины кроме продовольственных, хозяйственных и тех, что продают жизненно необходимые товары. Также закрыты парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 19.01.21

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