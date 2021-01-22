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Пятница, 22 января 2021, 10:45 мск

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Илон Маск вручит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

Фото: Reuters

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду в $100 млн тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа. Об этом он написал в своем Twitter. «Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», – говорится в сообщении.

Он также отметил, что подробности предложения озвучит на следующей неделе. Основная цель проекта – борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

На сегодняшний день Илон Маск, по оценкам Bloomberg, является самым богатым человеком на планете. Состояние бизнесмена оценивают в $201 млрд. За год на фоне роста стоимости акций Tesla оно увеличилось на $169 млрд. Однако, по подсчетам Forbes, богатейшим является глава Amazon Джефф Безос.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.01.21

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