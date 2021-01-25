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Понедельник, 25 января 2021, 08:38 мск

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Италия подаст в суд на Pfizer и AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин

Италия намерена обратиться в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, произведенной компаниями Pfizer и AstraZeneca. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Луиджи ди Майо, передает RAI.

«AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», – заявил ди Майо. Он напомнил, что Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Ранее Pfizer сообщила, что поставки в Италию сократятся на 29%. На проблемы с поставками вакцины Pfizer страны ЕС пожаловались полторы недели назад. Так, в Еврокомиссию обратились Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Главы министерств здравоохранения этих стран потребовали обеспечить своевременные поставки вакцины, как это было предусмотрено договорами. «Такая ситуация неприемлема. Она не только влияет на запланированные графики вакцинации, но и снижает доверие к прививочной кампании», – заявили они.

Pfizer поясняла, что задержки вызваны реорганизацией производства. Это, в свою очередь, потребует дополнительных разрешений от регуляторов. AstraZeneca в свою очередь сообщила в воскресенье, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС. Компания более чем в два раза сократит поставки вакцины.

Рим, Иван Гридин

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