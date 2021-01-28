российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 января 2021, 13:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Норвежцы пожаловались на вторжение «красной армии» камчатских крабов

В Норвегии местные жители и экологи выразили обеспокоенность из-за нашествия камчатских крабов, которых в 1970-х годах привезли в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. В итоге членистоногие обитатели морей прижились и мигрировали к берегам соседней Норвегии, включая Лофотенские острова.

Журналист La Vanguardia Рафаэль Рамос назвал распространение камчатских крабов «вторжением красной армии». Выдержки приводит ИноСМИ. Издание отмечает, что норвежские рыбаки испытывают проблемы из-за активности крабов, которые рвут рыболовные сети. Экологи в свою очередь встревожены тем, что крабы нарушают баланс экосистемы, поедая моллюсков и других обитателей, что грозит опустыниванием морского дня.

И все же в распространении камчатских крабов в Норвегии есть и положительные моменты. Так, жители в прошлом депрессивной рыбацкой деревушки Бугейнес без особых усилий зарабатывают, продавай крабов всего лишь по пять долларов за килограмм. Стоит отметить, что всем мире данный вид краба считается деликатесом, а его вылов строго квотирован.

Скорость передвижения камчатских крабов – 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 28.01.21

Российские вирусологи приедут в Сербию: оценят перспективы совместного производства вакцины против covid-19. / В Сан-Франциско переименуют 44 школы в угоду темнокожим. / В Австралии крокодил напал на мужчину во время купания в парке. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

На «Фукусиме» остались зоны со смертельным уровнем радиации

Илон Маск вручит $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

В Магадане силовики поймали ловцов краснокнижных птиц

В океане обнаружили неизвестных науке хищников

Программу поддержки «зеленой» энергетики в РФ предлагают урезать на треть

На Сахалине в крещенской купели обнаружили нефтепродукты

Под Волгоградом в покрасневшей реке массово гибнет рыба

В акваторию Находки сбросили нефтесодержащие отходы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Общество, Россия, Европа, Экология,