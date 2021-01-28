Норвежцы пожаловались на вторжение «красной армии» камчатских крабов

В Норвегии местные жители и экологи выразили обеспокоенность из-за нашествия камчатских крабов, которых в 1970-х годах привезли в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента. В итоге членистоногие обитатели морей прижились и мигрировали к берегам соседней Норвегии, включая Лофотенские острова.

Журналист La Vanguardia Рафаэль Рамос назвал распространение камчатских крабов «вторжением красной армии». Выдержки приводит ИноСМИ. Издание отмечает, что норвежские рыбаки испытывают проблемы из-за активности крабов, которые рвут рыболовные сети. Экологи в свою очередь встревожены тем, что крабы нарушают баланс экосистемы, поедая моллюсков и других обитателей, что грозит опустыниванием морского дня.

И все же в распространении камчатских крабов в Норвегии есть и положительные моменты. Так, жители в прошлом депрессивной рыбацкой деревушки Бугейнес без особых усилий зарабатывают, продавай крабов всего лишь по пять долларов за килограмм. Стоит отметить, что всем мире данный вид краба считается деликатесом, а его вылов строго квотирован.

Скорость передвижения камчатских крабов – 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 28.01.21

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