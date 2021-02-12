российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 февраля 2021, 13:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

ВВС США рискуют потерять крупнейший аэродром из-за глобального потепления

Пентагон выделил большие средства для исследования опасности затопления аэродрома на атолле Уэйк, расположенном между Гавайскими островами и островом Гуам. Данный аэродром имеет большое значение для ВВС США, поскольку он служит транс-тихоокеанской заправочной станцией, а также является местом военной подготовки и ракетных испытаний.

Там также находится радар , который используется при испытаниях системы противоракетной обороны. Исследование, посвященное повышению уровня Мирового океана началось только после многомиллионных затрат США на модернизацию аэродрома.

Взлетная полоса длинной около 3км (9800 футов) является самой длинной на островах Тихого океана. Она была построена после Второй Мировой Войны, сообщает «Первый Севастопольский».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.02.21

Албания уходит под воду. / Черногория зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса. / В Японии из-за пандемии Covid-19 учредили должность министра по одиночеству. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

В России раздельный сбор мусора обеспечат почти для половины россиян за год

От 30 до 40% россиян не имеют доступа к чистой воде

Штраф «Норникеля» пойдет на восстановление экологии Красноярского края, пообещали в кабмине РФ

Рост стоимости биткоина сказывается на экологической ситуации в мире

За экокатастрофу в Норильске придется заплатить: суд взыскал с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей

Ученые заявили о потеплении на Земле из-за локдаунов

Норвежцы пожаловались на вторжение «красной армии» камчатских крабов

На «Фукусиме» остались зоны со смертельным уровнем радиации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Технологии, США, Экология,