ВВС США рискуют потерять крупнейший аэродром из-за глобального потепления

Пентагон выделил большие средства для исследования опасности затопления аэродрома на атолле Уэйк, расположенном между Гавайскими островами и островом Гуам. Данный аэродром имеет большое значение для ВВС США, поскольку он служит транс-тихоокеанской заправочной станцией, а также является местом военной подготовки и ракетных испытаний.

Там также находится радар , который используется при испытаниях системы противоракетной обороны. Исследование, посвященное повышению уровня Мирового океана началось только после многомиллионных затрат США на модернизацию аэродрома.

Взлетная полоса длинной около 3км (9800 футов) является самой длинной на островах Тихого океана. Она была построена после Второй Мировой Войны, сообщает «Первый Севастопольский».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.02.21

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