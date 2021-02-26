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NewDayNews.ru

Пятница, 26 февраля 2021, 09:26 мск

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В Пентагоне сообщили подробности авиаудара в Сирии

Фото: pixabay

США нанесли авиаудар в Сирии, используя для определения целей данные иракской разведки, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин. «Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», – цитирует слова министра пресс-служба Пентагона.

По словам Остина, Пентагон абсолютно уверен в выбранных целях. Он сообщил, что авиация США уничтожила несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии. Эти объекты якобы использовались боевиками, которых поддерживает Иран.

В Пентагоне подчеркнули, что данный авиаудар является соразмерным военным ответом на прежние нападения на американские пункты. Приказ о ракетном ударе по объектам в Сирии отдал президент США Джо Байден.

Ранее в Ираке объекты, используемые американскими военными подверглись атакам боевиков. В частности, под обстрел попали объекты вблизи международного аэропорта Эрбиль, в результате чего ранения получили пятеро американцев. Кроме того, 20 февраля четыре ракеты упали на авиабазе Балад, где дислоцирован персонал аэродромной службы ВВС США. А 22 февраля две ракеты упали около посольства США в Багдаде.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.02.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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