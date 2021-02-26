Заповедные леса Амазонии незаконно продают на Facebook

В социальной сети Facebook появились объявления о продаже участков Амазонии. Сами продавцы не имеют права собственности на эту землю, а на некоторых территориях живут индейцы, не контактирующие с внешним миром. Об этом сообщает BBC news.

Объявления о продаже земельных участков можно найти на Facebook Marketplace по тегам «лес», " джунгли» и «древесина», выбрав район Амазонки в качестве местоположения. Некоторые участки достигают размера 1000 футбольных полей.

Продавцы открыто признают, что не имеют права собственности на землю. При этом они утверждают, что местные власти не возражают против продажи леса. Расчет продавцов состоит в том, чтобы сбыть землю, на которой затем вырубается лес. После этого правительство просят отменить особый статус охраняемого участка, так как он не служит своей первоначальной цели.

Примечательно, что некоторые продаваемые нелегально земли являются заповедной территорией, на которой проживают племена индейцев, не имеющих никаких контактов с внешним миром. Впрочем, продавцы уверяют, что на их земле никаких индейцев нет.

В свою очередь, представители Facebook заявили, что не могут определить, какие объявления о продаже незаконны. Для того чтобы прекратить нелегальную деятельность, регулированием должны заниматься местные власти.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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