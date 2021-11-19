Вырубка лесов Амазонии стала рекордной за последние 15 лет

Площади вырубки лесов Амазонии достигли рекордного за последние 15 лет уровня. На климатическом саммите ООН Бразилия пообещала крекратить уничтожение лесных массивов к 2030 году.

Согласно отчету агентства космических исследований (INPE), за последний год было потеряно 235 кв. км дождевого леса в Бразилии, что является максимальным показателем с 2006 года.

Темпы вырубки лесов Амазонии значительно выросли при действующем президенте Бразилии Жаире Болсонару. Ранее Ассоциация коренных народов Бразилии (Apib) обратилась в Международный уголовный суд (ICC) с просьбой начать расследование в отношении главы государства.

Президента Болсонару обвиняют в политике «геноцида» и «экоцида» коренных племен за то, что он выступает за открытие для бизнеса земель коренных народов и охраняемых территорий Амазонки, которые уже и так серьезно пострадали от вырубки лесов и незаконных поисков полезных ископаемых.

В рамках климатического саммита ООН, состоявшегося в начале ноября в Глазго, Бразилия стала одной из стран, которая пообещала положить конец вырубке лесов и обратить ее вспять к 2030 году. Дело в том, что в лесах Амазонии проживают до миллиона коренных жителей, а также около трех миллионов различных видов растений и животных.

Бразилиа, Зоя Осколкова

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