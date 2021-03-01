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Понедельник, 1 марта 2021, 12:16 мск

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Глава Минздрава ФРГ игнорирует собственные призывы к борьбе с коронавирусом

Глава министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан постоянно призывает граждан ограничивать социальные контакты и оставаться дома, однако расследование Der Spiegel показало, что политик пренебрегает собственными предостережениями. Так, по данным издания, в октябре он присутствовал на деловом ужине в Лейпциге, а на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус.

Йенс Шпан регулярно призывает соотечественников к осторожности на фоне пандемии. Так было и 20 октября, когда политик Христианско-демократического Союза заявил в интервью ZDF: «Мы знаем, где кроются основные очаги распространения инфекции: на праздниках, встречах, домашних ужинах, на мероприятиях и вечеринках в клубах», – пишет Der Spiegel.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.03.21

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