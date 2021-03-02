Планктон в океане станет менее питательным из-за изменений климата

Глобальное потепление может снизить эффективность пищевых цепочек в Мировом океане и поставить под угрозу выживание крупных животных. Об этом заявили ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании.

Изменения климата может нанести урон продовольственной безопасности из-за снижения питательности планктона, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Фитопланктон и зоопланктон выступают основой пищевых цепей, поддерживающих пресноводные и морские экосистемы, от которых также зависит и человечество.

В целом только около 10% энергии, производимой на одном уровне пищевой сети, переходит на следующий уровень. Увеличение средней температуры на четыре градуса Цельсия снижает передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56%. Из-за глобального потепления растут метаболические затраты на рост и появление новых организмов, что уменьшает общую биомассу планктона.

Ранее ученые выявили значительное замедление скорости течений в Атлантическом океане. В первую очередь речь идет о Гольфстриме, который несет теплые воды к берегам Европы. Если замедление продолжится, процесс формирования климата в обоих полушариях будет полностью дестабилизирован.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 02.03.21

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