Ученые встревожены рекордным за тысячелетие снижением скорости Гольфстрима

Ученые выявили значительное замедление скорости течений в Атлантическом океане. В первую очередь речь идет о Гольфстриме, который несет теплые воды к берегам Европы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два научных труда.

Изменения затронули всю систему атлантических течений вблизи северо-западного побережья Африки, Западной Европы, Скандинавии, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Ученые встревожены тем, что замедление произошло вопреки прогнозам – оно произошло резко. По мнению авторов исследования, это связано с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина кроется во влиянии человеческой деятельности на природу.

«Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий», – считает Рамсторф. Он добавил, что за столетие Гольфстрим замедлился на 15%.

Такие изменения оказывают существенное влияние на климат. Так, например, на юге Европы все чаще случается аномальная жара. Если замедление продолжится, процесс формирования климата в обоих полушариях будет полностью дестабилизирован.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что ускорение темпов глобального потепления может привести в итоге к полной остановке Гольфстрима. Если это произойдет, Европу ожидает климатическая катастрофа. Однако, по словам ведущего автора данной работы Йоханнеса Ломанна из университета Копенгагена, в ближайшее столетие остановки течения ожидать не стоит, если не произойдет резкого ускорения темпов глобального потепления.

