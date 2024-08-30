Глобальное потепление принесет российской экономике более 1 трлн рублей

Ученые оценили влияние глобального потепления на российскую экономику и пришли к выводу, что изменение температуры положительно скажется на развитии сельского хозяйства и Северного морского пути. Выгода РФ составит более 1,2 трлн рублей.

Положительный экономический эффект от последствий глобального изменения климата для России может составить 1,2 трлн рублей прибавки к годовому ВВП, если среднегодовая температура вырастет на 1˚С. Учитывая, что за 10 лет температура в РФ прирастает примерно на 0,5˚С, выходит, что изменение на один градус может произойти примерно через 20 лет.

1,2 трлн рублей эквивалентно 0,7% ВВП, зафиксированного Росстатом по итогам 2023 года (172,148 трлн рублей в текущих ценах без учета данных по четырем новым регионам), передает РБК со ссылкой на доклад центра «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

«Это возможно теоретически, при условии, что мы получаем ряд позитивных эффектов от влияния потепления климата на экономику, осуществляем адаптационные мероприятия, которые уменьшают ущерб от потепления, и имеем экономический эффект от этих мероприятий», – пояснил один из авторов доклада, директор ИНП РАН Александр Широв.

Потери от изменений климата для одних отраслей часто означают выгоды для других. Среди сфер деятельности одним из основных бенефициаров потепления станет строительство – именно за счет адаптационных мероприятий. К примеру, здания и сооружения повреждаются и разрушаются из-за наводнений, таяния многолетней мерзлоты, оползней, селей, сильного ветра. Это негативные последствия изменения климата, следствием которых, однако, является рост строительной отрасли и, соответственно, положительный эффект для ВВП.

Главными драйверами роста также станут сельское хозяйство и развитие Северного морского пути.

Масштабные выгоды прогнозируются в сельском и лесном хозяйстве (+567 млрд рублей к производственному потенциалу) из-за богатого урожая, связанного с благоприятным климатом, и дополнительной выручки за экспорт зерна вследствие роста мировых цен из-за климатических изменений.

Тем временем, таяние льдов, вызванное потеплением, способствует увеличению продолжительности навигации по СМП. Общий положительный эффект от развития Северного морского пути оценивается в 492 млрд рублей. Сюда входят последствия от строительства флота и портов, развития железнодорожной инфраструктуры для СМП, вложений в управление, проектирование и обслуживание.

Что касается ущерба от изменений климата, то максимальные по масштабу негативные эффекты (минус 1,1 трлн рублей) возникают в связи со смертностью населения от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных жарой. Однако позитивные факторы все-таки компенсируют негативные с небольшим запасом, поскольку снижение смертности от холодов в зимний сезон немного превысит рост смертности из-за жары в летний сезон.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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