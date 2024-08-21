В Башкирии в воздух попали вредные вещества после пожара на газопроводе

В Башкирии выявили превышение уровня вредных веществ в воздухе после пожара на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщается на сайте регионального министерства природопользования и экологии.

Как следует из справки по результатам химического анализа проб, проведенного специалистами ГБУ «Управление государственного аналитического контроля» Башкирии, зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В 500 м от воздушной линии газопровода, западнее Уфимского тракта (подветренная сторона), выявлено превышение содержания толуола в 1,35 раза; в 500 м от воздушной линии газопровода, западнее Уфимского тракта (наветренная сторона) – превышение этилбензола в 4,58 раза.

19 августа на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. В результате пострадали три человека. В настоящее время промышленная площадка работает в штатном режиме.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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