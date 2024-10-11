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В мире резко снизилось число диких животных

Фото Pixabay

За последние полвека численность диких животных в мире сократились на 73%, приближаясь к «точке невозврата». Об этом заявили в Лондонском зоологическом обществе (ZSL).

Специалисты ZSL проанализировали данные, полученные из научных публикаций, материалов неправительственных организаций и других авторитетных источников, собранные с 1970 по 2020 год. В результате были получены сведения о 5,5 тыс. видов диких животных, включая как наземные, так и водные.

Наихудшая ситуация сложилась в Латинской Америке и Карибском бассейне, где за последние 50 лет популяции сократились на 95%. В Африке снижение составило 76%, в Азии и Тихоокеанском регионе – 60%, в Северной Америке – 39%, а в Европе – 35%.

В ближайшие годы тенденция может усугубиться из-за глобального потепления, разрушения естественной среды обитания, загрязнения и других последствий человеческой активности. Выводы доклада говорят о критической угрозе для природы и климата, подчеркнул глава ZSL Мэттью Гулд.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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