В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 8,1 балла.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США.

Специалисты зафиксировали четыре мощных подземных толчка, магнитуда последнего из них составила 8,1. Затем последовали более двух десятков афтершоков.

Местных жителей предупредили об угрозе возникновения цунами. На восточном побережье новозеландского острова Северный эвакуировали тысячи людей. Позже угрозу цунами отменили, но, по словам сейсмологов, все еще существует вероятность прихода высоких волн.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 05.03.21

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