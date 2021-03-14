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Воскресенье, 14 марта 2021, 15:33 мск

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«К глубокому стыду» Лондона: в британском парламенте оценили танковую мощь страны в вероятном столкновении с Россией

Шансы на победу Великобритании в военном танковом столкновении с Россией практически отсутствуют. Об этом говорится в докладе комитета по обороне Палаты общин страны. В документе депутаты негативно оценили состояние британской бронетехники.

«Артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», – говорится в отчете, который цитирует газета «Коммерсантъ».

В докладе объясняется, что проблемы связаны с устаревшей бронетехникой. «Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику», – подчеркивают британские депутаты.

Авторы доклада обращают внимание, что многим бронемашинам уже больше 30 лет, «по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха».

Как следует из отчета, сейчас в Британии 227 танков против 1200 в 1990 году. При этом оставшаяся бронетехника нуждаются в модернизации. Британские парламентарии выражают сомнения, что Challenger 2 сможет противостоять «Армате», поскольку уступает в характеристиках танкам стран-союзников по НАТО.

Также в докладе приводится анализ бригадного генерала Бена Барри. «Российская танковая дивизия серьезно превзошла бы сокращенную третью дивизию», – считает он.

Стоит отметить, что в прошлом году эксперты американского издания The National Interest после сравнения танкового потенциала российской и американской армий пришли к выводу о превосходстве Вооруженных сил РФ.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.03.21

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