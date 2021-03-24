Российскому бизнесу предложат аренду тайги для восстановления лесов

Российские власти намереваются сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов», пишет американское агентство Bloomberg. «На долю России приходится 20% мировых лесов. У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», – цитирует агентство министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Отмечается, что власти страны намереваются создать цифровую платформу по сбору информации, получаемую со спутников и беспилотников. В частности, речь идет о возможностях тайги поглощать углекислый газ. Пострадавшие от пожаров участки тайги предполагается сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. После получения данных об уменьшении уровня углекислоты в атмосфере этим компаниям дадут возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.03.21

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