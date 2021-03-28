Два смертника устроили теракт у католической церкви в Индонезии. Посольство РФ обратилось к россиянам

В индонезийском городе Макассар на острове Сулавеси два террориста-смертника устроили взрывы у католической церкви в первый день Пасхальной страстной недели. Сегодня католики отмечают Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В результате атаки ранены 14 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальную полицию. Изначально правоохранители сообщили, что террорист действовал в одиночку. Глава Национального агентства по борьбе с терроризмом Бой Рафли Амар назвал воскресную атаку террористическим актом.

Посольство России в Индонезии призвало граждан РФ, находящихся на острове Сулавеси, избегать мест массового скопления людей.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», – говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. Пока среди погибших при взрыве, по предварительным данным, числится только террорист, добавили в посольстве.

Полиция сообщила, что в момент взрыва в церкви заrканчивалась, прихожане собирались домой. Ранения получили люди, которые в момент взрыва находились рядом с храмом.

Священник Вильхемус Тулак сообщил индонезийским СМИ, что террорист попытался проникнуть на территорию церкви на мотоцикле, но был остановлен охранником.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. По словам официального представителя национальной полиции Арго Ювоно, власти выясняют, к каким радикальным группировкам причастны террористы.

Самое смертоносное нападение исламистских боевиков в Индонезии произошло на туристическом острове Бали в 2002 году, когда жервтами террористов стали 202 человека, большинство из которых были иностранными туристами.

Джакарта, Наталья Петрова

Джакарта. Другие новости 27.03.21

Ever Given сдвинулся с места: СМИ узнали о прогрессе в разблокировке Суэцкого канала. / На спутнике Сатурна обнаружили подводные течения в океане. / Украина вступит в войну с РФ в случае ядерного конфликта между НАТО и Россией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»