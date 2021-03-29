Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО, объявил о создании партии «Вместе». Об этом сообщает Telegram-канал штаба.

Telegram: Оппозиция Белоруссии создает новую партию

«Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе». Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», – сказал Бабарико.

Оппозиционеры полагают, что создание партии позволит объединить разрозненные инициативы, обеспечить работу групп и объединений внутри Белоруссии, а также «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха». «Мы должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», – подчеркнул опальный оппозиционер.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 29.03.21

МВД России создаст для мигрантов аналог «Госуслуг». / На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии прогремел взрыв. / Госдеп предупредил ФРГ о санкциях против «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»