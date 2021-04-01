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Четверг, 1 апреля 2021, 11:25 мск

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Во всей Франции резко ужесточают карантинные меры

Карантинные ограничения, действующие в 19 департаментах Франции, с субботы, 3 апреля распространятся на всю страну, заявил президент Эммануэль Макрон в телеобращении к нации. Предполагается, что они продлятся 4 недели.

Все школы в стране переходят на дистанционную форму обучения. По словам Макрона дети смогут вернуться в детсады и начальные классы школ 12 апреля. Занятия студенты колледжей и лицеев походят дистанционно. Очные занятия предполагается возобновить с 3 мая.

Поездки между регионами будут ограничены, магазины, которые не торгуют продуктами и товарами первой необходимости будут закрыты. Кафе, рестораны, бары, культурные учреждения не работают с конца октября.

Решение об ужесточении карантинных мер было принято на фоне значительного роста числа заболевших и повышения нагрузки на реанимационные отделения. C начала вспышки в стране выявили более 4,5 млн заразившихся коронавирусом, свыше 95 тысяч человек скончались.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 01.04.21

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