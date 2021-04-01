Забросали яйцами и оштрафовали: Познер улетел из Тбилиси после протестов из-за его приезда

Российский журналист покинул Грузию из-за протестов в связи с его приездом. Об этом сообщает грузинский Первый канала.

По его данным, телеведущий и сопровождающие его лица улетели из Тбилиси утром 1 апреля. Отмечается, что в аэропорту грузинской столицы были мобилизованы сотрудники полиции. Там же находились протестующие против приезда Познера в страну. Активисты разошлись после того, как журналист и его друзья улетели из Грузии.

Познер прибыл в Грузию 31 марта, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Он планировал вернуться 3 апреля, но покинул страну раньше срока из-за протестов, возникших после его приезда. Митингующие заявляли, что телеведущий не признает территориальную целостность Грузии и поэтому его не должны были пустить в страну.

Недовольные визитом Познера пришли к отелю, где остановился журналист. По данным телеканала «Рустави 2», произошли столкновения протестующих и правоохранителей.

Позже телеведущий переселился в другую гостиницу, однако активисты пришли и туда. Протестующие забросали фасад здания яйцами. Познеру и его гостям пришлось выбираться из отеля при помощи полицейского кордона. Позже активисты атаковали яйцами автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья.

Добавим, что инспекция труда грузинского минздрава оштрафовала гостиницу, в которой изначально поселился Познер и его друзья, на 10 тыс. лари за нарушение антикоронавирусных ограничений. Инспекция сообщила, что в здании проходило социальное мероприятие, что запрещено из-за пандемии коронавируса. Сотрудники инспекции потребовали от собравшихся в гостинице гостей журналиста разойтись. МВД Грузии заявило, что 32 гостя отеля, в том числе Познер и сопровождающие его лица, оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина.

Тбилиси, Наталья Петрова

Тбилиси. Другие новости 01.04.21

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