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Четверг, 1 апреля 2021, 13:29 мск

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В Германии отклонили протест экологов по «Северному потоку – 2»

Фото: Reuters

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест экологических организаций, требовавших отменить разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2». В январе протест подали экологическая Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная NABU.

«После оценки сомнений, выраженных в протестах заявителей, и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным», – приводит РИА «Новости» выдержку из ответа немецкого регулятора. Ранее председатель совета директоров «Газпрома Виктор Зубков заявил, что строительство «Северного потока – 2» завершится в 2021 году.

Отметим, что 31 марта судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло на место прокладки «Северного потока – 2», сообщает Nord Stream 2 AG. Оно находится вблизи датского острова Борнхольм, где займется укладкой труб в исключительной экономической зоне Дании. Участок протяженностью около 147 км должны позднее соединить с секцией в водах Германии.

На расстоянии нескольких километров от «Академика Черского» находятся еще два судна под российским флагом – многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многоцелевое судно обеспечения ледового класса «Венгери».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.04.21

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