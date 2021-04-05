МИД РФ ответил на обвинения в атаке «русских хакеров» на бундестаг

Западные СМИ в очередной раз запустили «заезженную пластинку о «русских хакерах», считает официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала статью, опубликованную в издании Spiegel. Обозреватели утверждают, что связанные с Россией хакеры совершили попытку взлома компьютеров депутатов бундестага.

«Популярный там литературный прием «хайли лайкли» возведен в квадратную степень: указывается о вероятной ответственности некоей группировки Ghostwriter, которая, в свою очередь, возможно, связана с Россией. По традиции не представлено ни доказательств, ни ссылок на источники», – заявила Захарова.

По ее словам, ФРГ «в очередной раз» не направила запрос официальному российскому органу, который работает в области реагирования на компьютерные инциденты, – Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). «Гораздо проще безосновательно возложить вину на Россию, чем реально сотрудничать с нашей страной», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.04.21

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