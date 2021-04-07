Байден предупредил о распространении новых штаммов Covid-19 в США

Президент США Джо Байден заявил, что новые штаммы коронавируса быстро распространяются по территории страны. Это заявление опубликовано на сайте Белого дома. «Новые разновидности вируса распространяются – и распространяются быстро», – сказал он.

Он также указал на «невероятный прогресс» в вакцинации населения от Covid-19. По словам главы государства, в США сделано уже 150 млн прививок всего лишь за первые 75 дней, когда он стал главой страны. Он подчеркнул, что США недалеки от цели сделать 200 млн инъекций за первые 100 дней его президентства.

«Мы первая страна, которая полностью вакцинировала более 62 млн человек», – заявил он, добавив, что уже к 19 апреля вакцинация будет доступна всем взрослым американцам. В марте Байден заявлял, что такая возможность появится к 1 мая.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 07.04.21

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