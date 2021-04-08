Два мексиканца переоделись в стариков из-за прививки от коронавируса

В Мехико задержали двоих мужчин, которые пытались выдать себя за пожилых людей ради вакцины от коронавируса. Об этом сообщает местная газета La Jornada.

Двое мужчин прибыли в центр вакцинации с выкрашенными в седой цвет волосами и бровями, а также в масках, чтобы их было невозможно узнать. При этом они предоставили чужие документы. Медсестра заподозрила неладное и вызвала полицию.

Выяснилось, что мужчинам 30 и 35 лет. Они хотели выдать себя за пожилых людей, чтобы получить дозу вакцины Pfizer. Задержанных обвинили в краже персональных данных.

Похожий случай произошел в США в феврале. Тогда две женщины пытались получить вакцину, прикинувшись старушками.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 08.04.21

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