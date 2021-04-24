«Если вдруг президента застрелили...» Лукашенко придумал план передачи власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подписание декрета о передаче власти Совету безопасности в случае экстренной ситуации. Таковой по его определению может стать убийство главы белорусского государства.

По его словам, в случае, если удастся покушение на президента, нет гарантий того, что в республике «все будет нормально». «Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», – заявил Лукашенко в Наровлянском районе Гомельской области во время поездки в регионы, пострадавшие от Чернобыльской аварии (цитата по БелТА). «Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то шевельнется на границе. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг», – подчеркнул он.

Впрочем, Лукашенко уверен, что подобное развитие событий маловероятно, однако, отметил он, нельзя терять бдительность.

«Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически президент коллективный в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления», – добавил он. Таким образом, «гражданские и военные» в Совете безопасности решат, когда «будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее», пояснил Лукашенко, заметив, что решение о принятии подобного декрета он принял давно.

Неделю назад сначала Лукашенко, а потом спецслужбы Белоруссии и России заявили о раскрытии заговора против белорусского президента. По утверждению Лукашенко, участники заговора с одобрения руководства США готовили госпереворот с убийством главы государства и захватом его детей.

Белорусская оппозиция сочла данную информацию провокацией, а в Вашингтоне заявили, что для подобного заявления Лукашенко нет никаких оснований.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 24.04.21

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