В Израиле 44 человека погибли на религиозном празднике

В Израиле 44 погибли и более 100 пострадали во время давки на религиозном празднике. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Тысячи людей собрались на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, для празднования Лаг Ба-Омер. Гробница считается одним из самых священных мест в еврейском мире и является местом паломничества.

Празднование стало первым массовым мероприятием после отмены коронавирусных ограничений, в нем приняли участие до 100 тысяч человек.

По данным полиции, несколько участников поскользнулись на трибунах и упали на других людей, создав эффект домино. Возникла давка, которая и привела к трагическим последствиям.

В свою очередь в Армии обороны Израиля отметили, что речь идет об обрушении конструкций. В настоящее время на месте работают спасатели, для вывоза пострадавших привлекли вертолеты ВВС страны.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал происшествие «ужасным бедствием». Правоохранительные органы Израиля начали расследование инцидента.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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