Киргизия и Таджикистан отвели военные силы от границы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от границы после конфликта в Баткенской области, переросшего в боестолкновение между военнослужащими двух стран. Об этом сообщила погранслужба госкомитета нацбезопасности Киргизии в понедельник, 3 мая.

В ведомстве отметили, что совместная комиссия в составе Минобороны Киргизии и Таджикистана продолжает осматривать территорию, где находились дополнительные военные силы и техника.

В настоящее время обстановка на границе спокойная, сообщили представители госкомитетов нацбезопасности двух стран.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном с киргизской стороны погибли 36 человек, пострадали 183 человек, передает «Интерфакс». Со стороны Таджикистана, по предварительным данным, погибли 16 человек и ранены свыше 110, информирует «Sputnik Таджикистан».

Напомним, 28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной». Каждая из сторон считает его своей территорией. Конфликт, начавшийся со взаимных оскорблений жителей спорной территории обменивались, вылился в бои между военными двух стран с применением минометов и другого тяжелого вооружения.

Позднее, 1 мая, представители Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе и отводе войск. 2 мая стороны заявили о начале вывода дополнительных сил с приграничной территории.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.05.21

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