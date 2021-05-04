Лукашенко пообещал проблемы Европе из-за санкций против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил европейским странам проблемами после введения санкций. Глава государства заявил, что не оставит без ответа попытки запугать его ограничениями.

«Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет», – сказал Лукашенко во время встречи с премьер-министром Романом Головченко. Фрагмент видео, сделанного в кабинете главы государства, опубликован в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко поручил главе кабмина собрать информацию о самых крупных европейских проектах, которые работают на территории Белоруссии. «Посмотрим на их работу», – добавил президент.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе 2020 года. Евросоюз, Великобритания, США и Канада не признали выборы демократическими и ввели ограничения для предприятий и лиц, лояльных к действующей власти.

В конце апреля Минск ответил запретом на ввоз товаров ряда зарубежных компаний, в том числе, Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.

Минск, Наталья Рязанова

Минск. Другие новости 04.05.21

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