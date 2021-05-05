Новая Конституция – новая форма правления: в Киргизии утвердили Основной закон

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую Конституцию, сообщает пресс-служба главы киргизского государства. Новая редакция Основного закона означает возвращение к президентской форме правления.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 мая, подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года», – говорится в сообщении.

Также Жапаров подписал закон «О Конституции Кыргызской Республики».

Напомним, новую Конституцию поддержали 79,3% избирателей. Основной закон предусматривает переход к президентской форме правления. Отныне президент будет определять внутреннюю и внешнюю политику Киргизии, утверждать состав правительства и назначать своих полпредов в областных администрациях. Конституция содержит и другие изменения, связанные с организацией системы власти в республике. Так, правительство будет возглавлять глава администрации президента. Количество депутатов парламента сокращается с нынешних 120 до 90.

Кроме того, теперь президент сможет избираться на два пятилетних срока вместо одного шестилетнего.

Напомним, Жапаров был избран на пост президента Киргизии в январе 2021 года.

Бишкек, Наталья Петрова

Бишкек. Другие новости 04.05.21

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