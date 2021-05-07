Потепление в мире достигло рекорда за 3 миллиона лет

Температура Земли и концентрация углекислого газа в 2020 году поднялись до рекордных значений. Ранее подобные условия на планете наблюдались 3 млн лет назад, заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климату в немецком Петерсберге.

«В прошлом году средняя температура воздуха превысила доиндустриальный уровень на 1,2 градуса Цельсия. К концу текущего столетия среднегодовая температура может превысить доиндустриальный уровень на 2,4 градуса, что приведет к необратимым, катастрофическим последствиям», – сообщается на сайте ООН.

Гутерриш добавил, что на потепление влияет концентрация углекислого газа, которая на 148% превысила показатели доиндустриальной эпохи. То есть достигла рекорда за 3 млн лет, когда на Земле было на 3 градуса теплее.

Генсек ООН напомнил, что ученые назвали «потолком» превышение на 1,5 градуса Цельсия, после которого изменения климата станут необратимыми. Сдержать потепление можно, если к 2030 году сократить мировые выбросы углекислого газа на 45% к уровню 2010 года.

По данным ООН, меры по адаптации к изменению климата требуют вложений 70 млрд долларов в год только в развивающихся странах. А на сегодняшний день во всем мире на это выделяют только 16,8 млрд.

Как сообщал «Новый День», изменение климата уже привело к сдвигу земной оси. Скорость дрейфа полюсов от южного направления к восточному с 1995 по 2020 год выросла в 17 раз по сравнению с предыдущими 14 годами. Это произошло из-за массового таяния льда.

Петерсберг, Наталья Рязанова

Петерсберг. Другие новости 06.05.21

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