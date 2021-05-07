Лукашенко объявил о разработке белорусской вакцины от Covid-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране разработана собственная вакцина от коронавируса.

По его словам, препарат был создан в четверг, 6 мая. «В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую», – цитирует Лукашенко БелТА. Белорусский президент уточнил, что этот препарат отличается от тех, которые закупает Минск. Это живая вакцина, пояснил он.

Впрочем, Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не будут торопиться с использованием собственной вакциной, так как болезнь может измениться и штамм коронавируса «будет совсем другой».

Президент республики при этом высказал мнение, что нет никаких гарантий, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал Лукашенко.

Напомним, 1 апреля президент Белоруссии подписал распоряжение о создании вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат должен быть разработан в 2021-2023 годах.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 07.05.21

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