В ВОЗ назвали число погибших в борьбе с коронавирусом медиков

Всемирная организация здравоохранения оценила потери среди медицинских работников от пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По данным организации, по меньшей мере 115 тысяч медицинских работников погибли от коронавирусной инфекции. Они заплатили самую высокую цену, защищая других. «Работники здравоохранения – настоящие герои», – сказал Гебрейесус.

Он добавил, что медработники во всем мире сталкиваются с множеством трудностей. У них нет достаточно оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты, их не уважают, а условия их работы не отвечают требованиям безопасности.

В этом году из-за пандемии Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в онлайн формате. Основная тема мероприятия – борьба с коронавирусом и его последствиями, а также предотвращение следующей пандемии за счет построения более здорового, безопасного и справедливого мира.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 24.05.21

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