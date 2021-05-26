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Среда, 26 мая 2021, 15:22 мск

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В Сирии в день президентских выборов прогремел взрыв

Сегодня в Сирии проходят выборы президента. В городе Дераа рядом с избирательным участком прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, пострадавших в результате ЧП нет. Взрыв был устроен для того, чтобы помешать избирательному процессу.

В настоящее время на территории Сирии открыты более 12 тысяч избирательных участков. Они будут работать до семи часов вечера.

На пост главы государства претендуют действующий президент Башар Асад, Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Накануне голосования сирийские власти предупреждали о возможной провокации со стороны террористических группировок. По мнению экспертов, это не повлияет на легитимность и результаты выборов.

Дамаск, Зоя Осколкова

Дамаск. Другие новости 26.05.21

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Метки / Сирия

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