Польша объяснила инцидент с самолетом «Белавиа» решением Франции

Самолет авиакомпании «Белавиа», направлявшийся из Минска в Барселону, не вошел в воздушное пространство Польши, поскольку Франция заблокировала пролет для всех белорусских самолетов. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич.

«Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он сейчас решает, что делать дальше», – пояснил он.

Рейс Минск – Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16:15 (17:15 мск), однако не вошел в воздушное пространство Польши. Самолет сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью.

В пресс-службе белорусской авиакомпании позже пояснили, что авиационные власти Франции за три минуты до взлета самолета Embraer 195 с 54 пассажирами на борту в ручном режиме деактивировали план полета рейса, не уведомив перевозчика. Командиру воздушного судна об этом сообщили через Управление воздушного движения Польши, когда самолет уже набирал высоту.

«Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск», – уточнили в «Белавиа».

В понедельник лидеры стран ЕС по итогам обсуждения экстренной посадки самолета Ryanair в Минске приняли решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. В настоящее время это решение подтвердили Литва, Великобритания, Франция, Украина, Швеция, Чехия и Финляндия.

Варшава, Светлана Антонова

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