Жительница Минска не пожелала сдавать квартиру чиновнице и попала под суд

В Минске будут судить женщину, которая разорвала договор аренды, когда узнала, что арендатор работает в госорганах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
34-летняя жительница Минска прошлым летом сдала квартиру помощнице прокурора. По договору, срок аренды составлял два года. Внезапно собственница потребовала, чтобы чиновница съехала.
«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», – говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве считают, что арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов».
В результате женщину будут судить за нарушение равноправия граждан. Нарушительнице грозит штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
Минск, Зоя Осколкова
Минск. Другие новости 02.06.21
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