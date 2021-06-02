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Среда, 2 июня 2021, 14:03 мск

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Жительница Минска не пожелала сдавать квартиру чиновнице и попала под суд

В Минске будут судить женщину, которая разорвала договор аренды, когда узнала, что арендатор работает в госорганах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

34-летняя жительница Минска прошлым летом сдала квартиру помощнице прокурора. По договору, срок аренды составлял два года. Внезапно собственница потребовала, чтобы чиновница съехала.

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве считают, что арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов».

В результате женщину будут судить за нарушение равноправия граждан. Нарушительнице грозит штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 02.06.21

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