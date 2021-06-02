На Тайване стали популярными антикоронавирусные стрижки для подростков

Жительница Тайваня придумала, как заставить 15-летнего сына соблюдать режим самоизоляции. Она попросила парикмахера сделать подростку плохую стрижку. Об этом сообщает портал Mothership.

В последнее время на Тайване наблюдается очередная волна заболеваемости коронавирусом. Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Жительница города Гаосюн решила, что неудачная стрижка будет хорошим поводом, чтобы ее сын не ходил встречаться с друзьями. По запросу матери парикмахер сбрил волосы на макушке подростка, так, что тот стал похож на лысеющего мужчину.

Юноша очень расстроился и чуть было не поссорился с матерью. Впрочем, мастер считает эксперимент удачным и не жалеет о проделанной работе. Более того, парикмахерская объявила акцию – бесплатные «профилактические стрижки от коронавируса» для детей в возрасте 12-15 лет.

Тайбэй, Зоя Осколкова

Тайбэй. Другие новости 02.06.21

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