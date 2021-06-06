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Понедельник, 7 июня 2021, 18:03 мск

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Как во время «холодной войны»: глава контрразведки ФРГ обвинил Россию в шпионской активности

Фото: официальный сайт Бундестага

Россия увеличила шпионскую активность в Германии до уровня времен «холодной войны». Об этом заявил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг в интервью Welt am Sonntag.

«Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны», – цитирует его слова «Интерфакс». Как считает Хальденванг, посредством «множества агентов» РФ пытается «установить контакты в кругах политиков, принимающих решения».

В свою очередь глава службы внешней разведки BND Бруно Каль сказал, что сейчас иностранные державы используют в Германии в целях разведки «новые средства». По его словам, сейчас в ход идет все, чтобы «обеспечить себе преимущества и посеять диссонанс между западными государствами».

Берлин, Андрей Романов

Берлин. Другие новости 06.06.21

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