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Четверг, 10 июня 2021, 02:42 мск

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В Израиле нашли куриное яйцо возрастом около тысячи лет

Фото: twitter.com/kann_news

Археологи обнаружили целое куриное яйцо, возраст которого составляет порядка 1 тысячи лет. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

Ученые и ранее находили фрагменты яичной скорлупы при раскопках на территории Израиля. Однако целых яиц специалистам не встречалось. По словам археологов, это чрезвычайно редкая находка на мировом уровне.

Яйцо обнаружили в городе Явне к югу от Тель-Авива. Предположительно, оно оказалось в колодце с нечистотами, что и позволило ему не развалиться на части за столь долгий период времени.

В том же коллекторе археологи обнаружили три костяные куклы исламского периода. В такие играли дети около тысячи лет назад.

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