В Израиле нашли куриное яйцо возрастом около тысячи лет

Археологи обнаружили целое куриное яйцо, возраст которого составляет порядка 1 тысячи лет. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

Ученые и ранее находили фрагменты яичной скорлупы при раскопках на территории Израиля. Однако целых яиц специалистам не встречалось. По словам археологов, это чрезвычайно редкая находка на мировом уровне.

Яйцо обнаружили в городе Явне к югу от Тель-Авива. Предположительно, оно оказалось в колодце с нечистотами, что и позволило ему не развалиться на части за столь долгий период времени.

В том же коллекторе археологи обнаружили три костяные куклы исламского периода. В такие играли дети около тысячи лет назад.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 09.06.21

В Южной Африке женщина родила сразу 10 близнецов. / Глава Госдепа заявил, что Зеленского предупреждали о позиции США по «Северному потоку – 2». / «Приговор Младичу выглядит лицемерным»: МИД России обвинил гаагское «правосудие» в предвзятости. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»