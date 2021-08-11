Жертвами лесных пожаров в Алжире стали 65 человек

Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65. В наибольшей степени пострадали жители горных районов страны. Об этом сообщило национальное телевидение.

Накануне премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман заявил, что пожары стали причиной гибели 42 человек. При этом 18 из них – военнослужащие, которые погибли, пытаясь потушить огонь и спасти людей, окруженных пламенем в горных деревнях провинции Тизи-Узу.

Сегодня число жертв увеличилось до 65, среди них 28 солдат и 37 человек из гражданского населения. Еще 14 военнослужащих получили серьезные ожоги.

Эпицентром пожаров стал регион Кабилия, расположенный к востоку от столицы Алжира. Борьбу с возгораниями осложняет экстремально высокая температура, которая достигает 46 градусов.

Кроме того, власти Алжира столкнулись с нехваткой противопожарного оборудования. В стране начались перебои с водоснабжением. Правительство объявило трехдневный траур, пострадавшим от пожаров обещают выплатить компенсации.

Алжир, Зоя Осколкова

Алжир. Другие новости 11.08.21

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