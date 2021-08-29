Полиция пресекла оргии и нарковечеринки в ковид-госпитале

Полиция Таиланда пресекла нарковечеринки и групповые оргии, которые устраивали пациенты ковид-госпиталя.

Инцидент произошел в провинции Самут Пракан, сообщает издание The Nation Thailand. К стражам правопорядки обратились сотрудники медучреждения с жалобами на стычки между больными. Правоохранители совместно с бойцами военного подразделения ISOC провели спецоперацию в больнице. В ходе рейда у части пациентов были обнаружены и изъяты сигареты.

Позже на записях с камер видеонаблюдения силовики увидели, что некоторые пациенты принимают наркотики и занимаются групповым сексом, но их личности установить пока не удалось.

По состоянию на 28 августа, в Таиланде выявлено более 1,1 млн случаев Covid-19, скончались почти 10,9 тыс. заболевших. Пик заражений пришелся на август этого года. Максимальный прирост заболевших за сутки зафиксирован 13 августа, когда инфекцию выявили у 23,4 тыс. человек.

Бангкок, Наталья Петрова

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