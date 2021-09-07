российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 сентября 2021, 10:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями

Жители Таиланда вновь вышли на акцию протеста из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает The New York Times.

Тысячи демонстрантов обвинили власти в неэффективных мерах по борьбе с коронавирусом и призвали премьер-министра страны Праюта Чан-Оча уйти в отставку. Протестующие считают, что правительство не справляется с кризисом.

Правоохранительные органы получили приказ к разгону акции, они применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ, а также открыли по ним огонь резиновыми пулями.

В начале августа в Таиланде уже состоялись массовые акции протеста из-за пандемии. Тогда протестующие дошли до резиденции премьер-министра и забросали ее петардами. Власти Бангкока мобилизовали сотни сотрудников полиции для обеспечения правопорядка на массовых акциях.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 07.09.21

Избиратели забросали премьера Канады камнями. / МИД Украины назвал помощь от США сигналом для России. / Госпитализирован министр энергетики Германии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Жителя Вьетнама приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение коронавируса

Четвертая волна коронавируса накрыла США – ситуация хуже, чем год назад

В России выявили менее 18 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Израиле хотят прививать население четвертой дозой вакцины от коронавируса

В России за время пандемии выявили более 7 млн случаев коронавируса

В России выявили 18 780 новых случаев заражения Covid-19

Во время акции антипрививочников в Лондоне пострадали полицейские

Россия отменяет двухнедельную изоляцию для въезжающих из Британии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Таиланд, В мире, Пандемия коронавируса, Скандалы и происшествия, Туризм, Коронавирус из Китая,