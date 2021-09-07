В Таиланде протестующих из-за пандемии разогнали резиновыми пулями

Жители Таиланда вновь вышли на акцию протеста из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает The New York Times.

Тысячи демонстрантов обвинили власти в неэффективных мерах по борьбе с коронавирусом и призвали премьер-министра страны Праюта Чан-Оча уйти в отставку. Протестующие считают, что правительство не справляется с кризисом.

Правоохранительные органы получили приказ к разгону акции, они применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ, а также открыли по ним огонь резиновыми пулями.

В начале августа в Таиланде уже состоялись массовые акции протеста из-за пандемии. Тогда протестующие дошли до резиденции премьер-министра и забросали ее петардами. Власти Бангкока мобилизовали сотни сотрудников полиции для обеспечения правопорядка на массовых акциях.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 07.09.21

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