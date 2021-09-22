Землетрясение в Австралии стало причиной разрушения десятков зданий и масштабных отключений электричества

В Австралии произошло мощное землетрясение, за которым последовало несколько афтершоков. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-востоке Австралии. Позднее были зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой 4,1 и 3,1.

Эпицентр землетрясения находился в горах в 180 километрах к востоку от Мельбурна, его очаг залегал на глубине десять километров.

Власти города эвакуировали жителей высотных домов. О пострадавших не сообщается. Разный уровень ущерба был нанесен по меньшей мере 46 зданиям. Зафиксированы незначительные повреждения дорог на улицах Мельбурна. Подземные толчки также стали причиной отключения электричества для 35 тысяч жителей.

Ученые считают, что это сильнейшее за полтора века землетрясение, афтершоки которого могут продолжаться на протяжении нескольких месяцев.

Мельбурн, Зоя Осколкова

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