После мощного землетрясения на Крите объявлена угроза цунами

На греческом острове Крит произошло мощное землетрясение. Объявлена угроза цунами. Несколько человек получили травмы, один пострадавший погиб. Об этом сообщил греческий государственный телеканал «ЭРТ-1».

По данным сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 6,5, а эпицентр находился в 20 км от города Ираклион с населением в 140 тысяч человек. Интенсивность землетрясения в эпицентре специалисты расценили как «разрушительную».

Значительные разрушения зафиксированы в городе Аркалохори и деревнях Руссохория, Архонтико и Пасидерос. Местами были разрушены автодороги, начались перебои с водо- и электроснабжением.

Спасатели начали разбор завалов. По предварительным данным, погиб рабочий, который занимался реставрацией часовни в районе Аркалохори. Кроме того, ранены девять жителей острова, среди них есть дети.

В соседней Турции выпустили предупреждение о цунами, которое может стать последствием землетрясения. С Крита поступают сообщения от очевидцев о продолжающихся афтершоках.

Ираклион, Зоя Осколкова

Ираклион. Другие новости 27.09.21

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